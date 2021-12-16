Россиян предупредили о погодных аномалиях в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В субботу в Сибири начнется похолодание, которое затем охватит север европейской части России, температура воздуха опустится влоть до 16 градусов ниже нормы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с субботы очень холодная погода будет на севере Западной и Средней Сибири. Аномалии составят минус 12–15 градусов. К понедельнику это похолодание распространится на весь север европейской территории России, север Урала, на север и центр Красноярского края", – сказал метеоролог.
В последнем случае температура воздуха может оказаться ниже нормы на 12–16 градусов.
Юг России, по слова Вильфанда, наоборот, с выходных ожидает потепление. На юге перечисленных регионов, а также Хакасии, Якутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии воздух прогреется и станет на 7–10 градусов выше нормы.
Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание до минус 31 градуса. Температура резко упадет во вторник, 21 декабря: столбики термометров опустятся до минус 21 градуса днем после -2 градусов в понедельник. А уже в среду термометры покажут до минус 30 градусов.
В Москве началось время предновогодних заторов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: