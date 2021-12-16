Россиян предупредили о погодных аномалиях в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу в Сибири начнется похолодание, которое затем охватит север европейской части России, температура воздуха опустится влоть до 16 градусов ниже нормы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с субботы очень холодная погода будет на севере Западной и Средней Сибири. Аномалии составят минус 12–15 градусов. К понедельнику это похолодание распространится на весь север европейской территории России, север Урала, на север и центр Красноярского края", – сказал метеоролог.

В последнем случае температура воздуха может оказаться ниже нормы на 12–16 градусов.

Юг России, по слова Вильфанда, наоборот, с выходных ожидает потепление. На юге перечисленных регионов, а также Хакасии, Якутской области, Забайкальского края, Тывы и Бурятии воздух прогреется и станет на 7–10 градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание до минус 31 градуса. Температура резко упадет во вторник, 21 декабря: столбики термометров опустятся до минус 21 градуса днем после -2 градусов в понедельник. А уже в среду термометры покажут до минус 30 градусов.

