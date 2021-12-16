Снег и гололедица прогнозируются в Москве в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода со снегом и гололедицей установится в Москве в четверг, 16 декабря. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в городе будет колебаться от 0 до +2 градусов. При этом в ночь на пятницу похолодает до -1 градуса.

В городе ожидается юго-западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 742 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье днем в четверг столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов. В ночь на пятницу температура составит -3 градуса.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптика, температура понизится до -17...-21 градуса.

При этом в ближайшие выходные в Москве ожидается облачная погода со снегопадами и температурой до -3 градусов. Такой прогноз озвучила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.