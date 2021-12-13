Вильфанд оценил прогноз о высоте сугробов в Москве через неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд оценил прогноз ведущего сотрудника центра "Фобос" Евгения Тишковца о том, что через неделю высота сугробов в Москве вдвое превысит норму.
"Вы знаете, что эта информация такая броская, яркая. Я бы сказал, такая желтенькая. Но ее не Гидрометцентр выпускает, это для привлечения внимания журналистов. Потом никто это не проверяет", – сказал Вильфанд в беседе с News.ru.
По его словам, высота снежного покрова в столичном регионе оценивается в 13–25 сантиметров и она увеличится только на 4–6 сантиметров при мокром снеге в течение ночи.
"Коммерческим метеорологам надо привлечь внимание в первую очередь журналистов. В профессиональном сообществе такие прогнозы воспринимаются с улыбкой. Как только скажут барическое ущелье, купол, пила, все сразу как мухи на мед", – пояснил Вильфанд.
Также синоптик напомнил, что прогноз температуры воздуха рассчитывается на 6–7 дней, а для осадков – на 3–4 дня. При этом качество прогноза на длительное время значительно снижается.
Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что потепление в Москве сменится снегопадами и морозами к выходным. В течение недели дневная температура будет около нулевых и плюсовых отметок.
Вечером в понедельник и в ночь на вторник на город обрушится снегопад. Выпадет до 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Высота снежного покрова, по словам синоптика, за счет этого подрастет с 14–19 до 20–25 сантиметров.
В Москве может выпасть около 9 см снега
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