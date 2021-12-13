Потепление в Москве сменится морозами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Потепление в Москве сменится снегопадами и морозами к выходным. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима отступит на шаг, чтобы сделать два шага вперед! Потепление не будет критичным и сменится снегопадами и морозами! Через неделю высота сугробов превысит норму вдвое", – написал он в Instagram.

В течение недели дневная температура в Москве будет около нулевых и плюсовых отметок. Вечером в понедельник и в ночь на вторник на город обрушится снегопад. Выпадет до 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Высота снежного покрова за счет этого подрастет с 14–19 до 20–25 сантиметров.

К выходным в ночные часы похолодает до минус 5–10 градусов, днем ожидается не выше минус 1–6 градусов, что соответствует многолетней норме декабря.

Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 14 декабря.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на новой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.