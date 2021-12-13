В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным синоптиков, причиной предупреждения стала гололедица.

"Желтый – погода потенциально опасна", – утверждается в публикации.

Уточняется, что обновленное предупреждение действует до 23:00 вторника, 14 декабря.

Ранее в Гидрометцентре пообещали теплую неделю в европейской части России. В частности, в Северо-Западном федеральном округе в четверг и пятницу температура воздуха будет превышать нормальные значения на 7–8 градусов.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на новой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.