В Гидрометцентре пообещали теплую неделю в европейской части РФ

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Теплая погода прогнозируется в европейской части России на наступившей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

В частности, в Северо-Западном федеральном округе в четверг и пятницу, 16-го и 17-го декабря, температура воздуха будет превышать нормальные значения на 7–8 градусов.

"На юге, в Краснодарском крае, Ростовской области, самая теплая погода будет в начале недели. В понедельник и вторник температура там будет выше нормы на 4–6 градусов", – продолжил метеоролог.

Кроме того, к концу недели в регионах Поволжья, Рязанской и Владимирской областях температурный фон окажется выше нормального на 8–9 градусов.

Как уточнил специалист, вторжение холода на территорию европейской части РФ не ожидается из-за того, что "север перекрыт".

"Это значит, что в северных широтах около 60 параллели и выше с запада идет восточный перенос. Он настолько выражен, что не позволяет вторгаться холодным воздушным массам с севера. Поэтому какой бы холод не скапливался в Северном Ледовитом океане, он не сможет прорваться в течение недели на европейскую часть страны", – объяснил Вильфанд.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на новой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.