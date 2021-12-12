Через неделю высота сугробов в Москве превысит норму в два раза

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Через неделю высота сугробов в Москве вдвое превысит норму, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, аномальные холода в столице сменятся потеплением, а температура иногда будет превышать норму.
"Впрочем, грядущее потепление не будет столь критичным и не сумеет уничтожить потенциал прочно обосновавшейся зимы с мощными сугробами и морозами, опережающими климатический календарь на целых 2–3 недели", – цитирует Тишковца РИА Новости.
Он отметил, что в первой половине недели ночные температуры будут на уровне –1…–6 градусов. Днем же столбики термометров будут приближаться к нулю. При этом ожидаются высокая влажность и небольшой снег.
"Исключением станет вечер понедельника и ночь на вторник, когда пройдут интенсивные снегопады с общим количеством осадков до 5–7 миллиметров, что составляет около 10% месячной нормы. Благодаря этому, к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14–19 сантиметров до 20–25 сантиметров, что соответствует климатическим показателям I и II декады января", – подчеркнул Тишковец.
Эксперт добавил, что вместе с оттепелью в четверг придет и мокрый снег, который кратковременно может переходить в дождь. Однако уже к вечеру пятницы на дорогах образуется гололедица.
"С наступлением выходных зима вернет, казалось бы, пошатнувшиеся позиции. В темное время суток похолодает до –5…–10 градусов, днем не выше –1…–6, что точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря. Мало того, мощный североатлантический циклон в воскресенье принесет обильные снегопады, благодаря чему сугробы вырастут до 25–30 сантиметров, что в два раза больше нормы и соответствует климату второй половины января", – заявил Тишковец.
При этом третья декада декабря начнется с усиления морозов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в Москве ожидается снежная и теплая погода. По ее словам, обеспечивающий солнечной и морозной погодой антициклон движется на восток. Из-за этого в столичном регионе будет понижаться давление, и увеличиваться облачность.
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
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