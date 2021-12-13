Синоптик пообещал, что на Новый год москвичей ждет погода "без соплей"

Фото: "Агентство Москва"/Сергей Ведяшкин

На Новый год москвичей ждет "нормальная русская зима". Такой прогноз "Национальной службе новостей" дал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что снег, который выпадет в столице в ближайшее время, может сохраниться до самых праздников.

Синоптик рассказал, что Москву постепенно накрывает волновой атмосферный фронт. Небольшой снегопад уже начался в отдельных районах столицы. Количество осадков будет постепенно увеличиваться и в вечерний час пик выйдет на максимум интенсивности, который продлится до 6 утра 14 декабря.

"А видимость будет ухудшаться до 1000–1500 метров. В общей сложности за вот эти ближайшие 15 часов выпадет до 8–13 миллиметров осадков при месячной норме декабря в 56 миллиметров. Не могу сказать, что это камни с неба, но все равно это хороший, здоровый снегопад", – подчеркнул Тишковец, добавив, что столь мощные снегопады в среднем бывают не чаще одного раза в десять лет.

Синоптик отметил, что высота сугробов вырастет в столице к утру вторника на восемь сантиметров. Это соответствует климатической норме первой декады января.

"Надо готовиться к тому, что вечером и ночью будут сложности на дорогах, это ухудшение видимости, нужно разгребать будет завтра утром в том числе", – убежден ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

Тишковец напомнил, что предстоящая неделя будет по климатическим показателям зимней, а оттепель ожидается только в четверг. При этом маловероятно, что потепление сможет уничтожить потенциал обосновавшейся зимы с мощными сугробами и холодами.

"С наступлением выходных зима вернет свои пошатнувшиеся позиции – еще больше снега выпадет, будут морозы", – считает синоптик.

По его прогнозам, к концу месяца температурные показатели будут на несколько градусов ниже нормы. Это дает жителям европейской части России неплохие шансы на морозный Новый год.

"Есть надежда на то, что мы Новый год встретим не в условиях сопливой погоды, слякотной, а с сохранившимися сугробами, бодрящими морозами, с нормальной русской зимой", – убежден Тишковец.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что в понедельник, 13 декабря, в Москве ожидается самый сильный снегопад с начала зимы. По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд оценил прогноз о высоте сугробов в Москве через неделю. По прогнозу метеоролога, высота снежного покрова в столичном регионе оценивается в 13–25 сантиметров и увеличится только на 4–6 сантиметров при мокром снеге в течение ночи.