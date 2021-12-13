В МЧС предупредили москвичей о снегопаде

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С вечера понедельника до утра вторника в Москве ожидается снег, временами мокрый. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 13 декабря до 09:00 14 декабря по городу Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег). В утренние часы – местами туман с видимостью 200–700 метров, гололед. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Во время непогоды в ведомстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров, а пассажирам – использовать светоотражающие элементы и не оставлять детей без присмотра.

Между тем, по данным центра погоды "Фобос", снег в Москве начнется с 15:00 13 декабря. Постепенно осадки будут становиться интенсивней, достигнув к полуночи максимума, который продлится до 06:00. Видимость на дорогах составит 1–1,5 километра.

Отмечается, что за это время выпадет порядка 8–13 миллиметров осадков при месячной норме 56 миллиметров. По словам синоптиков, снегопады подобной силы в декабре случаются примерно раз в 10 лет. К утру вторника толщина снежного покрова в Москве увеличится до 21 сантиметра.

Ранее в столице продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Обновленное предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 14 декабря.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, на этой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.

