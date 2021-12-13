Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Самый сильный снегопад с начала зимы ожидается в Москве в понедельник, 13 декабря. Такой прогноз дал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков, сообщает газета "Известия".

Синоптик напомнил, что в минувшие выходные в столице зафиксировали самую низкую температуру с начала сезона. В субботу, 11 декабря, столбики термометров опустились до -17 градусов.

"Сейчас на смену сильному морозу приходит самый интенсивный и продолжительный снегопад с начала зимы. Снег начнется во второй половине дня понедельника и будет продолжаться до утра вторника, 14 декабря", – отметил Старков.

По его словам, за 12–13 часов в столице выпадет порядка 10 сантиметров осадков. В результате высота снежного покрова увеличится до 22–25 сантиметров, став самой высокой в сезоне.

Метеоролог уточнил, что прогнозируемый снегопад, в отличие от многих других, окажется тихим: его не будут сопровождать ветер и метель. Кроме того, выпадение осадков не завершится оттепелью. Температура воздуха составит от -1 до -4 градусов, благодаря чему весь выпавший снег продолжит лежать.

Старков подчеркнул, что погода в течение недели ожидается по-зимнему теплая.

"Во второй половине недели – в четверг, в пятницу – погода перейдет к плюсовым значениям: до 2–3 градусов. А в выходные столбики термометра опять опустятся: будет от -3 до -5", – заключил ведущий метеоролог "Гисметео".

Столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале призвала отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы из-за снегопада и тумана, который образуется в ночь на вторник, что приведет к ухудшению видимости до 200–500 метров.

В случае если избежать поездки не получается, в ГИБДД порекомендовали быть более внимательными на дорогах, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и использовать противотуманные фары.

О снегопаде предупредили и в столичном главке МЧС. В ведомстве напомнили, что пешеходам необходимо обозначать себя светоотражающими элементами на одежде. При этом категорически нельзя оставлять без присмотра детей.

Между тем желтый уровень погодной опасности, объявленный из-за гололедицы, синоптики продлили до 23:00 вторника, 14 декабря.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на новой неделе в столице прогнозируется снежная и теплая погода. Кроме того, в столичном регионе будет понижаться давление, а также увеличиваться облачность.