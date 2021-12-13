В Гидрометцентре рассказали о самом теплом дне в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал Москве 24, что самым теплым днем в столице на этой неделе станет четверг, 16 декабря.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о резком потеплении в Москве на неделе с 13 по 19 декабря. По прогнозам синоптика, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.
В четверг, 16 декабря, по словам Голубева, в столице ожидается плюсовая температура.
По прогнозам метеоролога, на протяжении всей недели в Москве будет облачно. Ожидаются осадки. В ночь на вторник, 14 декабря, в столице выпадет около 5–8 миллиметров осадков, и прирост снежного покрова к утру вторника может составить где-то 8–10 сантиметров, говорит эксперт. "Это довольно много для Москвы, для дорожных служб, поэтому ситуация будет довольно сложная", – подчеркивает Голубев. Небольшой снег ожидается и после полудня, добавляет специалист.
"Во вторник, 14 декабря, температура воздуха будет составлять -1…-3 градуса, на дорогах гололедица. А к среде там уже более холодный воздух начнет поступать. С севера, северо-запада. Облака по-прежнему плотные, снег небольшой, не повсеместно, но температура уже понизится до -4…-6 в ночные часы. Это в ночь на среду. По области – до -9 градусов. Днем мороз ослабеет до -1…-3 градусов", – поясняет метеоролог.
В ночь на пятницу, 17 декабря, ожидается до -5 градусов, днем – примерно 0…-4 градуса и осадки, преимущественно снег, прогнозирует Голубев.
Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что с начала декабря в Москве выпало 26 сантиметров снега. В ведомстве отметили, что коммунальщики продолжают очищать улицы от снега. В дальнейшем его вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве – 56, говорится в сообщении.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: