В Гидрометцентре рассказали о самом теплом дне в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал Москве 24, что самым теплым днем в столице на этой неделе станет четверг, 16 декабря.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о резком потеплении в Москве на неделе с 13 по 19 декабря. По прогнозам синоптика, оттепель в столице вряд ли будет устойчивой и, скорее всего, продлится только два-три дня, после этого снова может похолодать.

В четверг, 16 декабря, по словам Голубева, в столице ожидается плюсовая температура.





Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Четверг будет наиболее теплым. Здесь возможен даже переход температуры в сторону положительных значений. То есть примерно днем температура в Москве – 0…+2, по области – -2…+3. Ветер юго-западный, западный, 5–10 метров в секунду. Местами порывы могут быть до 12 метров в секунду, то есть довольно ветреная погода, но теплая.

По прогнозам метеоролога, на протяжении всей недели в Москве будет облачно. Ожидаются осадки. В ночь на вторник, 14 декабря, в столице выпадет около 5–8 миллиметров осадков, и прирост снежного покрова к утру вторника может составить где-то 8–10 сантиметров, говорит эксперт. "Это довольно много для Москвы, для дорожных служб, поэтому ситуация будет довольно сложная", – подчеркивает Голубев. Небольшой снег ожидается и после полудня, добавляет специалист.

"Во вторник, 14 декабря, температура воздуха будет составлять -1…-3 градуса, на дорогах гололедица. А к среде там уже более холодный воздух начнет поступать. С севера, северо-запада. Облака по-прежнему плотные, снег небольшой, не повсеместно, но температура уже понизится до -4…-6 в ночные часы. Это в ночь на среду. По области – до -9 градусов. Днем мороз ослабеет до -1…-3 градусов", – поясняет метеоролог.

В ночь на пятницу, 17 декабря, ожидается до -5 градусов, днем – примерно 0…-4 градуса и осадки, преимущественно снег, прогнозирует Голубев.





Александр Голубев начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России К выходным температура начнет слегка понижаться. В субботу, 18 декабря, будет -2…-7 ночью и днем. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду. Погода зимняя, но в то же время она выше климатической нормы примерно на 2–3 градуса.

Ранее в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что с начала декабря в Москве выпало 26 сантиметров снега. В ведомстве отметили, что коммунальщики продолжают очищать улицы от снега. В дальнейшем его вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Их в Москве – 56, говорится в сообщении.

