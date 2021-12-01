Климатолог рассказал, сколько снега выпадет к Новому году в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в разговоре с Москвой 24 предположил, что к Новому году снежный покров в столице может достичь 17 сантиметров.
Этой зимой москвичей ожидает переменчивая погода, говорит климатолог. В первой половине декабря, по его словам, возможно резкое понижение температуры воздуха до -20 градусов и ниже. Затем ближе к Новому году не исключено, что в город придет потепление, прогнозирует специалист. В январе и особенно в феврале также ожидается резкое понижение температуры – до минус 20 градусов и ниже, предполагает Терешонок.
"В конце декабря средняя высота снега в Москве обычно составляет 17 сантиметров. Мы предполагаем, что такая она и будет", – сказал специалист.
Если обратиться к статистике, то вероятность снегопада в новогоднюю ночь в Москве составляет 25%, указал климатолог.
По словам эксперта, погода, которая наблюдается в столице в этом году, повторяет ту, которая была более 10 лет назад.
"Работает ритмика 11-летней солнечной активности. Начало 2010 года совпадало с 2021-м, а температура летнего периода в обоих случаях зашкаливала от жары. Поэтому мы считаем, что и зимний период будет приблизительно идентичен 2011 году. Какая зима была в 2011 году, такую мы и ожидаем в 2021–2022 году", – заключил специалист.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные, 4 и 5 декабря, температура в столице окажется несколько выше климатической нормы. В субботу днем столбики термометров покажут около 0, в воскресенье дневная температура будет в пределах минус 2–4 градусов. Вместе с тем, по прогнозу синоптика, в начале следующей недели ожидается похолодание.
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