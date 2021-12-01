Синоптик спрогнозировала похолодание в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в выходные температура окажется чуть выше климатической нормы. Однако на следующей неделе ожидается похолодание, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"В выходные дни погода будет менее агрессивная, чем то, что мы наблюдали во вчерашний день. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, таких существенных осадков, как мы наблюдали вчера и сегодня ночью, не ожидается, и такого сильного мороза, как предстоящей ночью, тоже в Москве не будет", – подчеркнула синоптик.

В субботу столбики термометров могут опуститься до минус 4–6 градусов, при этом днем ожидается 0 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье атмосферное давление начнет повышаться, осадков не прогнозируется.

"Ночная температура в городе – порядка минус 6–8 градусов, при прояснении будет подмораживать, но мороз будет приятный, потому что ветра не будет, он не будет ощущаться как пронизывающий холод. И дневная температура – в пределах минус 2–4", – отметила метеоролог.

По словам Поздняковой, в начале следующей недели существенных осадков не ожидается, но прогнозируется понижение температуры.

"Усиление морозной ситуации начнется с начала следующей календарной недели", – заявила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание ожидается в Москве 5 декабря. По его прогнозу, дневная температура в воскресенье и в понедельник составит около минус 5–8 градусов. Вильфанд резюмировал, что жителей столицы ждет приятная и симпатичная зимняя погода.

При этом синоптик спрогнозировал теплый декабрь в большинстве регионов России. В частности, температура будет значительно превышать норму на юге Поволжья и Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае.

