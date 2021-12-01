Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 1 декабря. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Атмосферное давление в полночь на станции ВДНХ составило 962,2 гектопаскаля (721,7 миллиметра ртутного столба. – Прим. ред.). Это новый рекорд – ранее, в 1988 году, показания барометров были 964,4 гектопаскаля (723,3 миллиметра ртутного столба. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
При этом самое высокое атмосферное давление 1 декабря было зафиксировано в 2002 году – оно составило 1 032 гектопаскаля (774 миллиметра ртутного столба. – Прим. ред.).
Также синоптики отметили, что суточные рекорды по количеству выпавших осадков и температуре остались непобитыми в этом году.
"1 декабря 1900 года выпало 14,8 миллиметра осадков. Самая высокая температура воздуха, 6 градусов тепла, отмечалась в этот день в 1898 и в 2006 годах. А рекорд холода, 24,1 градуса мороза, не обновлялся с 1931 года", – сообщили они.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк прогнозировала, что, несмотря на отмечающийся рост, атмосферное давление в Москве 1 декабря останется пониженным и составит 732 миллиметра ртутного столба, что примерно на 13 единиц ниже нормы.
Также сообщалось, что последний осенний день в столице стал самым влажным за последние 69 лет. В городе выпало 25–32% месячной нормы влаги. Показатель лишь уступил рекорду 1952 года, когда на город обрушилось 25,4 миллиметра осадков.
"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 1 декабря
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