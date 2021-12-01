Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе действует до 21:00 четверга, 2 декабря.

Как сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду, 1 декабря, москвичей ожидают кратковременные осадки в виде снега, скользкие дороги и низкое атмосферное давление. Такая погода обусловлена мощным обширным циклоном.

"Нас ждет облачная погода с кратковременными зарядами снега, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в Москве в пределах –1...–3 градусов, на территории области – –1...–6", – передает слова синоптика РИА Новости.

Волосюк уточнила, что в столице будет дуть юго-западный и западный ветер скоростью 4–9 метров в секунду. Несмотря на отмечающийся рост, атмосферное давление останется пониженным и составит 732 миллиметра ртутного столба, что примерно на 13 единиц ниже нормы.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря в Москве будет первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.

