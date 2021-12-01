Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе действует до 21:00 четверга, 2 декабря.
Как сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, в среду, 1 декабря, москвичей ожидают кратковременные осадки в виде снега, скользкие дороги и низкое атмосферное давление. Такая погода обусловлена мощным обширным циклоном.
"Нас ждет облачная погода с кратковременными зарядами снега, на дорогах будет скользко. Максимальная температура в Москве в пределах –1...–3 градусов, на территории области – –1...–6", – передает слова синоптика РИА Новости.
Волосюк уточнила, что в столице будет дуть юго-западный и западный ветер скоростью 4–9 метров в секунду. Несмотря на отмечающийся рост, атмосферное давление останется пониженным и составит 732 миллиметра ртутного столба, что примерно на 13 единиц ниже нормы.
По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в среду, 1 декабря в Москве будет первая зимняя метель. По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.
В Москве провели противогололедную обработку дорог и тротуаров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: