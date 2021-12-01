Первая зимняя метель ожидается в Москве 1 декабря

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Первая зимняя метель пройдет в Москве в среду, 1 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По словам метеоролога, днем в городе прогнозируется снег и порывы ветра до 15 метров в секунду.
"То есть будет первая метель", – подтвердил Вильфанд.
Специалист уточнил, что в среду в городе ожидаются легкие морозы. Днем температура воздуха будет варьироваться от –3 до –1 градуса.
"Погода совпадает с календарем", – подытожил синоптик.
Ранее сообщалось, что менее чем за сутки в Москве выпало почти 40% месячной нормы осадков в виде дождя. При этом прирост снега составил до 1 сантиметра.
Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. Мэр подчеркнул, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Специалисты держат под особым контролем подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена, объектам соцсферы, территории транспортно-пересадочных узлов, а также контролируются дворы.
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