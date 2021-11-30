Собянин призвал москвичей к осторожности в связи со штормовым ветром

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сергей Собянин призвал жителей столицы беречь себя в непогоду. Об этом мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам градоначальника, прогноз погоды становится все тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда, синоптики обещают усиление штормового ветра. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

"Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", – призвал Собянин.

Он также добавил, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

Обильные осадки в столицу принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составит 40% месячной нормы.