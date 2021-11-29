На Москву обрушатся самые сильные осадки за почти 70 лет

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во вторник, 30 ноября, на Москву обрушатся сильнейшие за последние 69 лет дожди и снегопад, в городе выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Генуэзский циклон "Бенедикт" обрушит на Москву 30 ноября, по уточненному расчету, до 23 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы (два ведра воды на метр квадратный). Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров", – написал синоптик на своей странице в Instagram.

Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми сильными для 30 ноября с 1952 года, когда в Москве выпало 25,4 миллиметра. Абсолютный же суточный рекорд по количеству осадков для ноября составляет 41 миллиметр.

Ранее Тишковец сообщил, что последний день ноября в столице отметится сразу двумя погодными рекордами. В частности, ночь на 30 ноября станет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал Москве 24, что в последние дни ноября в столице ожидается потепление. Эксперт оценил превышение климатической нормы в 5–7 градусов.

