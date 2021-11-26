В Гидрометцентре сообщили о надвигающемся на Москву субтропическом тепле

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 сообщил о надвигающемся на столицу потеплении в последних числах ноября.
Ранее сообщалось, что из-за гололедицы и сильного ветра в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности вплоть до вечера субботы, 27 ноября. Порывы ветра, по прогнозам метеорологов, могут достигать 15 метров в секунду.
В субботу, 27 ноября, по прогнозам Вильфанда, в столице ожидается +1...+3 градуса днем, около 0 градусов – ночью. В воскресенье, 28 ноября, днем столбики термометров покажут +3…+5, ночью – 0...+2, по области температура опустится до –2 градусов. Наиболее теплый день прогнозируется 29 ноября: будет +4...+6 градусов, рассказывает метеоролог.
По словам синоптика, центр Европейской России и Москва в частности находятся на южной периферии хорошо выраженного циклона.
"По этой периферии перемещаются теплые воздушные массы и с южных акваторий Атлантики, и со Средиземного моря. Это действительно очень теплая погода", – объясняет синоптик.
Кроме того, в эти дни ожидается гололедица, предупреждает синоптик. "Естественно, когда осадки падают, то даже при небольшой положительной температуре и при ветре происходит их подмерзание. Это некомфортная погода, ветреная, до 15 метров в секунду ожидается в субботу, 27 ноября", – объясняет метеоролог.
При этом уже с 1 декабря температура воздуха начнет понижаться, заключил Вильфанд.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что жителей столицы в начале декабря ожидает неустойчивая погода. В частности, в первой пятидневке месяца возможны оттепель и небольшой снег, вторая же пятидневка прогнозируется с умеренными морозами и без осадков.
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