Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера субботы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье до вечера субботы будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Предупреждение действует до 23:00 27 ноября.

Ранее москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится на "барическое дно".

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.