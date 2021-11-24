Синоптики предупредили россиян о резких температурных скачках

Фото: Алексей Резниченко/ТАСС
В некоторых регионах России на следующей неделе ожидается резкое похолодание и скачкообразная погода, рассказал руководитель прогностического центра "Метео", метеоролог Александр Шувалов в беседе с "Ura.ru".
"Понижение температуры будет не менее чем на 10–12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до –25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске в воскресенье и понедельник до – 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до –30", – рассказал Шувалов.
По его словам, в Санкт-Петербурге в дневные часы ожидается до –5 градусов, а в Москве – от +2 до +4 градусов.
Шувалов добавил, что такие скачки погоды будут вызваны образованием переходной зоной между холодной и теплой областями в атмосфере.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни прогнозируются резкие перепады температуры в ряде российских регионов.
В частности, в Томской, Новосибирской и Омской областях близкая к климатической норме погода сменится морозами. По информации синоптика, вместо нынешней дневной температуры в –5...–10 градусов в пятницу в указанных регионах ожидается до –16...–21 градуса мороза.
В свою очередь, в регионах Приволжского федерального округа в пятницу, 26 ноября, прогнозируется потепление.
Снегопад начался на севере Москвы
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