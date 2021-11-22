Синоптик рассказал, что морозы в Москве сменятся оттепелью в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о предстоящей оттепели в Москве. Она ожидается к концу текущей недели. При этом в ближайшие дни будет морозно – по ночам до минус 5 – минус 7 градусов.
По словам метеоролога, к среде над городом появится облачность. В четверг температура воздуха повысится до 0 градусов, что принесет с собой мокрый снег в ночное время.
Согласно прогнозам, к воскресенью температура воздуха ожидается в пределах 0 – плюс 1 градуса.
"Причина в том, что в центр европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада. Такая вот оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову", – цитирует синоптика Агентство "Москва".
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице 23 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: