Синоптик рассказал, что морозы в Москве сменятся оттепелью в конце недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о предстоящей оттепели в Москве. Она ожидается к концу текущей недели. При этом в ближайшие дни будет морозно – по ночам до минус 5 – минус 7 градусов.

По словам метеоролога, к среде над городом появится облачность. В четверг температура воздуха повысится до 0 градусов, что принесет с собой мокрый снег в ночное время.

Согласно прогнозам, к воскресенью температура воздуха ожидается в пределах 0 – плюс 1 градуса.

"Причина в том, что в центр европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада. Такая вот оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы о резком повышении атмосферного давления во вторник, 23 ноября. Оно возрастет до 750 миллиметров ртутного столба.