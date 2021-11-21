Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
До конца дня в столице ожидается мокрый снег, местами возможна гололедица. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
По данным Росгидромета, до 21:00 в столице сохранится усиление ветра. Порывы будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Отмечается, что подобные погодные условия могут привести к затруднению движения на дорогах, вероятность ДТП увеличится.
МЧС рекомендует автомобилистам строго следовать правилам дорожного движения, соблюдая дистанцию и не превышая скорость.
Пешеходам при выходе на улицу лучше выбирать удобную не скользящую обувь без каблука.
Ранее сообщалось, что в Москве с вечера 19 ноября до вечера субботы, 20 ноября выпало 11 миллиметров осадков, что составляет около 19% ноябрьской нормы – норма осадков для текущего месяца составляет 58 миллиметров.
Между тем синоптики отмечают, что циклон "Ульрих" не оправдал ожиданий: вместо рекордного мокрого снегопада в городе прошел дождь. Несмотря на это, столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды.
Сильный ветер в Москве не стихнет до полуночи
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