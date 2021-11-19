Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за циклона "Ульрих"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, которую принесет циклон "Ульрих". Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства", – говорится в публикации.

Помимо этого, к сильным порывам ветра были подготовлены жилые и нежилые дома, транспортные и торговые объекты, строящиеся здания. Энергоснабжающим организациям поручено подготовить аварийные источники питания.

Уточняется, что Дептранс и ЦОДД следят за ситуацией на опасных участках дорог: при необходимости будет проведена их противогололедная обработка.

Горожан призвали быть предельно внимательными на улице, а автомобилистов – соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не препятствовать прохождению колонн коммунальной техники.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что Центральную Россию 20 ноября ожидают "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.

В ночь с 19 на 20 ноября и до 16:00 субботы в столице ожидается до 5–8 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. Прирост снежного покрова составит до 3 сантиметров. Порывы ветра будут доходить до 15–20 метров в секунду. Утром и ночью возможно образование гололеда.

