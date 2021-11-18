Психолог рассказала, как предстоящий снегопад может повлиять на состояние москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ожидающийся в Москве сильный снегопад может оказать значительное влияние на психологическое состояние горожан, причем их реакция на эти погодные изменения может оказаться совершенно разной, заявила семейный психолог Светлана Ладейщикова.
"Во-первых, многие сильно обрадуются снегу, потому что будет заметная перемена цветового фона – пейзаж сразу станет другим. Во-вторых, как я понимаю, осадки скажутся на движении на дорогах, оно наверняка будет местами парализовано. Из-за этого можно спрогнозировать растерянное состояние у некоторых людей", – приводит ее слова "Мослента".
Кроме того, по словам Ладейщиковой, перепад погоды повлияет и на соматику, из-за чего многие москвичи могут впасть в состояние уныния на фоне тяжелых условий пандемии. Она пояснила, что при постоянном воздействии тревожного фона любые перемены, в том числе метеорологические, могут негативно повлиять на самочувствие людей.
"Это вызовет у всех разные состояния: те, у кого назревает какой-то негатив, уйдут в него. Другие же могут почувствовать растерянность, а третьи – счастье. В любом случае изменения будут: либо в лучшую, либо в худшую сторону", – подытожила эксперт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что центральную Россию в субботу, 20 ноября, ожидает "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом.
Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения.
При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тотальная непогода сохранится в европейской части России до конца недели. Синоптик предупредил, что ожидается мощнейшая облачность и усиление ветра до 17 метров в секунду.
Синоптики предупредили москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре
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