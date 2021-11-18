Синоптик предупредил жителей Европейской России о тотальной непогоде

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Тотальная непогода прогнозируется в европейской части России до конца недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу "Звезда".
Синоптик также сообщил, что ожидается мощнейшая облачность. Она приведет к дождю и мокрому снегу.
"Погода будет мрачная, тусклая, а облака – очень мощные и низкие", – подчеркнул Вильфанд.
Кроме того, он спрогнозировал усиление ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого температура будет ощущаться холоднее, чем показывают термометры. К выходным атмосферное давление резко упадет до 720 миллиметров ртутного столба.
"Такое резкое падение давления в течение четырех-пяти дней наблюдается редко. Когда в начале недели мощный антициклон, а в конце недели – очень глубокий циклон", – заключил Вильфанд.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что центральную Россию в субботу, 20 ноября, ожидает "барическая пропасть" и мощнейший за последние 73 года снегопад с мокрым снегом. Аномальное количество осадков принесет циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренладского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрима и холодного Лабрадорского течения.
Синоптики спрогнозировали в Москве сильнейший снегопад за последние 73 года
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