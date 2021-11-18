Москвичей предупредили о резких переменах погоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Резкая перемена погоды произойдет в Москве в субботу, 20 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
В частности, в субботу в столице резко упадет атмосферное давление. По словам специалиста, значения понизятся сразу на 35–40 миллиметров ртутного столба – до 720 миллиметров.
"Помимо этого прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, порывы ветра до 18 метров в секунду", – продолжил синоптик.
По словам Вильфанда, москвичей в субботу ждет совершенно непогожий день. Температура воздуха составит 2–4 градуса тепла, при этом по ощущениям на улице будет холоднее.
"Будет казаться, что температура минус 5 – минус 7 градусов, потому что будет облачно, осадки, порывистый ветер", – предупредил метеоролог.
В воскресенье в столице начнется подготовка к похолоданию, продолжил Вильфанд. Осадки прекратятся, а температура опустится до 0 градусов.
"В понедельник заметное понижение температуры будет. Ночные температуры уже будут до -5 градусов, дневные – от 0 до минус 2 градусов, в некоторых районах – до плюс 2 градусов", – сказал эксперт.
Он пообещал, что во вторник ночью температура в городе опустится до -9 градусов.
В свою очередь, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова порекомендовала москвичам воздержаться от выхода на улицу в субботу, 20 ноября.
"Осадки будут существенными. Гулять в субботу будет не очень комфортно. Скорее всего придется провести этот день дома", – подчеркнула метеоролог.
Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. В четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от –2 до –1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.
Москвичам пообещали снежные выходные
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