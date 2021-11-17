Метеоролог рассказал о влиянии Москвы на климат внутри города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Промышленные предприятия, множество машин, канализационные и инженерные сооружения отдают огромное количество тепла, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура где-то на Балчуге может на 10 градусов превышать температуру на выезде за МКАД. Собственный климат мегаполиса всегда оказывает значимое влияние на разницу температур и на метеоустои", – цитирует Тишковца "Мослента".
Специалист рассказал, что иногда проходящий атмосферный фронт начинает размываться после встречи с островом тепла в городе. Именно этим объясняются явления, когда в населенных пунктах идут сильные дожди, а над столицей – солнце.
При этом иногда, отметил Тишковец, бывает и обратное действие.
"Из-за канцерогенов и промышленных выбросов облака начинают кучковаться в более интенсивном порядке, что оборачивается для горожан сильными дождями или снегопадами. Мегаполис сильно влияет на это", – заключил метеоролог.
Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидается предзимняя погода с температурой воздуха около нуля. В четверг днем ожидается от 0 до +1 градуса, ночью – от –2 до –1 градуса. В ночь на пятницу может выпасть снег.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 17 ноября
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