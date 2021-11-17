Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Природа постепенно начинает готовить Москву к зиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в столице на следующей неделе ожидается снег. Столбики термометров покажут 6 градусов мороза днем и 9 градусов мороза – ночью.

Регион будет находиться в тыловой части циклона, ветер сменится на северо-западный.

"В понедельник в течение суток в Москве – 0... –5 градусов. И в последующие дни температура воздуха будет отрицательная в ночные часы – порядка 4–9 мороза, и дневная тоже отрицательная – 1–6 градусов мороза, временами будет приниматься снег", – сказала Позднякова.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются осадки, переходящие в снег. В конце недели в регионе образуется устойчивый снежный покров, высота которого может достичь 5–10 сантиметров.