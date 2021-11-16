Сугробы высотой до 10 см могут образоваться в Москве в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осадки, переходящие в снег, ожидаются в столичном регионе в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, не исключено образование сугробов к концу недели, говорится на портале "Метеовести".

"Осадки перейдут в снег, сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5–10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря", – уточняется в сообщении.

Синоптики уточнили, что влияние обширного циклона столичный регион начнет ощущать уже со среды, в результате которого также возможно повышение температуры и понижение атмосферного давления.

"Температура окажется на 2–3 градуса выше климатической нормы. При этом в субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин, барометры покажут 718–721 миллиметр ртутного столба", – говорится в сообщении.

Такие показатели на 30 единиц ниже нормы, последний раз они наблюдались в Москве 20 ноября 2008 года. При этом в воскресенье, 21 ноября, атмосферное давление начнет расти вслед за холодным фронтом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что к вечеру вторника, 16 ноября, показатель атмосферного давления в столичном регионе превысит норму и достигнет 755 миллиметров ртутного столба.

По его словам, в Москве весь день будет отмечаться переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться около нуля градусов.

