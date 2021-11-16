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Общество

09:31

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

К вечеру вторника, 16 ноября, показатель атмосферного давления в столичном регионе превысит норму и достигнет 755 миллиметров ртутного столба, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ТАСС.

Синоптик пояснил, что погода в столице и Подмосковье будет обусловлена антициклоном, который медленно уходит из региона на юг. По его словам, в Москве весь день будет отмечаться переменная облачность. Осадков не ожидается.

"В центре города температура будет около нуля. По области – от -2 до +2 градусов. Ветер западный, довольно сильный, от 5 до 10 метров в секунду", – добавил Леус.

Ранее в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Сперва предупреждение о погодной опасности действовало до 22:00 вторника. Теперь оно действует до 07:00 четверга.

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