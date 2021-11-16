Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр.

Сперва предупреждение о погодной опасности действовало до 22:00 вторника. Теперь оно действует до 07:00 четверга.

Ранее стало известно, что облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье 16 ноября. Днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При этом осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться от –2 до 0 градусов. В Московской области ожидается до 4 градусов мороза. Кроме того, в столице будет дуть западный ветер с порывами от 5 до 10 метров в секунду.