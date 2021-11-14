Синоптик предупредил о температурных аномалиях в ряде регионов России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С понедельника, 16 ноября, на Урал придет аномальное похолодание с морозами до 18–20 градусов. Об этом сообщил научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже –15...–18 градусов, в Курганской области – даже до –20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие – от –5 до –10 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что температура будет на 4–7 градусов ниже нормы, однако такую погоду можно назвать настоящей зимой с северным ветром.

В Северо-Западный федеральный округ, наоборот, придет потепление. Со вторника, 16 ноября, там потеплеет до +5 градусов. Это на 5–6 градусов выше нормы.

В Дальневосточном федеральном округе в начале следующей недели температура будет выше нормы на 10–20 градусов, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"На Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут –12...–15 градусов в течение всей рабочей недели", – подчеркнул Вильфанд.

Несмотря на климатическое начало зимы в России, в настоящий момент речь идет о "борьбе" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. Об этом ранее рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он предупредил, что такое явление будет наблюдаться примерно до конца ноября.