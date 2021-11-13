Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики предупредили, что погода потенциально опасна.

"Период предупреждения в Москве – с 21:00 13 ноября до 9:00 14 ноября", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о неустойчивой погоде в начале климатической зимы по России. По словам специалиста, в настоящий момент речь идет о "борьбе" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. При этом в Москве сейчас отмечается фаза потепления.

Шувалов предупредил, что "позиционная борьба" между осенней и зимней погодой продлится примерно до конца ноября.

