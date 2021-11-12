Метеоролог рассказала о погоде в выходные в Москве и области

портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 12 ноября, Москва находится под влиянием небольшого циклона, возникшего на фронте уходящего на восток большого циклона, из-за этого в столичном регионе наблюдается облачность и осадки, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в эфире телеканала "Звезда".

"Ожидается выпадение около двух миллиметров в течение дня. Небольшие осадки, местами умеренные, пройдут они в виде мокрого снега и дождя", – рассказала синоптик.

Она уточнила, что в Подмосковье возможен гололед и налипание мокрого снега. Максимальная температура в столице будет около +3...+5 градусов, в области – от 0 до +5 градусов. Также жителей Москвы и области ждет западный и северо-западный ветер скоростью 6–11 метров в секунду, в некоторых местах с порывами до 15 метров в секунду.

Во второй половине дня 12 ноября в ряде районов осадки прекратятся, а в ночь на субботу, 13 ноября, пройдет еще один северо-западный циклон, который принесет небольшие осадки.

"По области будет прохладнее, местами до -2 градусов. Днем показания термометров будут те же, что и в пятницу", – отметила специалист Гидрометцентра.

В воскресенье, 14 ноября, станет холоднее. С северо-запада придет антициклон, и на фоне роста атмосферного давления начнутся выхолаживания при прояснении в облаках.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что на данный момент идет "борьба" между осенью и зимой, что оборачивается неустойчивой погодой. При этом в Москве отмечается фаза потепления.

