Горожане поделились завораживающими кадрами снегопада в Москве

Утром в пятницу, 12 ноября, Москву накрыл настоящий снегопад. По прогнозам синоптиков, днем в столице осадки хоть и ослабеют, но все равно продолжатся, а вечером ожидается ледяной дождь. Автомобилистов просят пересесть на общественный транспорт, в то же время многие рады непогоде – москвичи активно публикуют фото и видео в соцсетях. Показываем подборку самых ярких кадров, сделанных горожанами.



Снежно, как зимой

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что на смену снегопаду, который москвичи наблюдали утром 12 ноября, придут мокрые осадки.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" После полудня пойдет мокрый снег, осадки слабеют, пойдет в вперемежку мокрый снег с дождем и сменится на дождь, температура будет повышаться... Растает ли он до конца или нет, я думаю, что где-то на уровне одного миллиметра все-таки продержится.

Для безопасности на дорогах в Дептрансе призвали москвичей пересесть на общественный транспорт, напомнив, что, по прогнозам синоптиков, к вечеру в городе ожидается ледяной дождь и образование гололедицы ."Убедительно просим сократить поездки на личных автомобилях. Это нужно для того, чтобы снегоуборочная техника могла убрать город", – сказано в сообщении ведомства.

За ситуацией с погодой следят и специалисты московской подземки. Они уделяют особое внимание открытым участкам метрополитена. Также в метро и МЦД следят за температурой на станциях и корректируют ее при необходимости.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в городе к работе зимой подготовили более 100 единиц техники, а общественный транспорт начал следовать с сокращенными интервалами.

"Мы также оснастили противогололедными средствами более 100 конечных станций и подготовили к зиме около 130 единиц снегоуборочной техники", – заявил он.

В свою очередь, руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин рассказал, что большая часть техники в Москве – всесезонная, у нее меняется только оборудование. На его замену уходит около 20 минут. Кроме того, сотрудники ГБУ, которые летом задействованы на асфальтных работах, зимой занимаются уборкой снега.

Москвичи происходящему рады и активно делятся кадрами утреннего снегопада в соцсетях. Например, на улице Хлобыстова появился снеговик, его фото прислали зрители Москве 24.



Фото: Москва 24

Жительница из Останкинского района столицы прислала видео утреннего снегопада, который прошел в ЖК "Грин Парк".



Видео: Москва 24

Ольга Колпакова опубликовала в своих соцсетях снимок, сделанный утром в Ангеловом переулке в Митине. Женщина подписала его так: "Белым одеялом укутались дома. Что-то очень рано к нам пришла зима".



На подмогу коммунальщикам вышли юные москвичи. Двухлетний Тимур расчищает снег возле дома в Щукине. Видео с Москвой 24 поделилась мама мальчика.



Видео: Москва 24

Рады снегу четвероногие и их хозяева, потому что после такой прогулки не придется мыть лапы своему питомцу. "С настоящим первым снегом. Можно сегодня не мыть лапы. Ура! Молли узнала, что такое снег", – написала Татьяна.



Другая пользовательница Instagram опубликовала фото своего очаровательного пса по кличке Роджер, сделанное во время прогулки.





Небольшой мокрый снег и дождь ожидают москвичей и в выходные, 13 и 14 ноября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но говорить о формировании устойчивого снежного покрова, по мнению метеоролога, пока еще рано. По климатическим характеристикам, которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября – 28–30-го числа, подытожил Вильфанд.