Синоптик рассказал, когда в Москве закончится снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Москве 24, что снегопад в столице закончится к полудню.

Утром 12 ноября на Москву обрушился обильный снегопад. Синоптики предупреждают, что в столице будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров. Вместе с тем руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин подчеркнул, что к плохим погодным условиям и обильным снегопадам город готов.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Основной снегопад пройдет до 12 часов. После полудня пойдет мокрый снег, осадки слабеют, пойдет в вперемежку мокрый снег с дождем и сменится на дождь, температура будет повышаться.

"Высота снежного покрова на утренние часы варьировалась от 2 до 6 сантиметров снега – это зафиксировали метеостанции ВДНХ, Балчуг, Тушина. Я думаю, что выпадет еще миллиметра 2–3 к имеющемся, то есть прибавляем еще где-то 2 сантиметра снега до полудня", – рассказывает метеоролог.

По словам синоптика, это показатели последней декады ноября, то есть наблюдается опережение климатического графика.

После 12 часов снег будет подтаивать, прогнозирует Тишковец. "Растает ли он до конца или нет, я думаю, что где-то на уровне одного миллиметра все-таки продержится. Какой-то символический 0,5–1 миллиметр на выходные", – говорит синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября. Кроме этого, по словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.