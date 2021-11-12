На Москву обрушился снежный заряд

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Утром 12 ноября Москву накрыл сильный снегопад.

Синоптики ожидают, что в течение дня в столице выпадет 4,3 миллиметра осадков, которые образуют 3,1 сантиметра снежного покрова. При этом, по словам метеорологов, будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров.

Минимум до 15:00 пятницы в городе сохранятся дождь, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха не превысит +3...+5 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Руководитель ГБУ "Автомобильные дороги" Александр Орешкин рассказал, что город готов к обильным снегопадам и к плохим условиям.

Он напомнил, что большая часть техники, которую используют в организации – всесезонная. По его словам, меняется только навесное оборудование, на переоборудование одной машины на зимний вариант уходит не более 20 минут.

Орешкин также рассказал, что сотрудники ГБУ, которые летом задействованы в асфальтных работах, зимой переходят на уборку снега.

Коммунальные службы Москвы проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что из-за ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.

В метеобюро Москвы рассказали "Интерфаксу", что за ночь в столице выпало около 3 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега. В районе главной метеостанции города на ВДНХ высота снежного покрова к 09:00 достигла 2 сантиметров.

Синоптики напомнили, что в прошлом году первый снежный покров высотой до 5 сантиметров сформировался в Москве 21 ноября.

Они прогнозируют, что после двух дней снежной и дождливой погоды в Москве должно немного потеплеть.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока еще рано, поскольку по климатическим характеристикам которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября – 28–30-го числа. Специалист подчеркнул, что это не прогноз, а факт.

