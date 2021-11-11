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Метеозависимых москвичей предупредили о высоком давлении в выходные

Ждать рекордов? К выходным в столице повысится атмосферное давление
общество погода эксклюзив

Фото: Depositphotos/undrey

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что из-за ночного снегопада 11 ноября в столице сформировался снежный покров размером от 1 до 3 сантиметров.

Давление начнет заметно повышаться. Если в пятницу оно прогнозируется в диапазоне 740 миллиметров, то в субботу подрастет на 10–12 миллиметров. Дальше рост продолжится. В следующий понедельник еще на 3–4 миллиметра ртутного столба повысится, но рекордов ждать не стоит.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.

"1–2 сантиметра, так что это не тот снег, который позволяет задумываться о лыжных прогулках или хотя бы об игре в снежки. Это исключено", – говорит Вильфанд.

Говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока еще рано, утверждает метеоролог. По климатическим характеристикам, которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября – 28–30-го числа, добавил Вильфанд.

"Это не прогноз, это факт. Это осредненные за большой промежуток времени даты. Так что для снега на самом деле по климату еще рановато", – поясняет специалист.

Температура воздуха в выходные будет выше нормы, говорит Вильфанд. "В субботу прогнозируется, что ночью в Москве будет +1...+3. По области – от -2 до +3. Днем – +3…+5. Облачно, местами небольшие осадки. В воскресенье чуть-чуть пониже температура, на 2 градуса всего, но тоже теплая. Это выше нормы. Ночью – около 0 градусов в Москве. По области – до -2…-3", – объясняет метеоролог.

Поскольку в субботу и воскресенье ветер будет от 6 до 11 метров в секунду, то выпадающие осадки в виде мокрого снега и дождя будут таять на тротуарах и мостовых, но при сильном ветре будет формироваться гололедица. Поэтому будет скользко. Вот на это нужно обратить внимание.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России

По прогнозам Вильфанда, заметное понижение температуры начнется уже со следующего понедельника.

"Ночью легкие морозы – до -7. Днем в понедельник тоже температура уже отрицательная. Начиная с понедельника уже будет более солнечная погода, потому что давление будет расти, там антициклон будет управлять погодой в центре европейской части России и в Москве в частности. Температура будет понижаться и дальше, во вторник – до -9", – говорит синоптик.

Ранее в Московском метеобюро сообщили, что ночь на 10 ноября стала самой холодной в столице с начала нынешней осени. Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру -2,8 градуса. Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки -18,4 градуса.

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