Метеозависимых москвичей предупредили о высоком давлении в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 предупредил москвичей о повышении атмосферного давления в выходные, с 13 по 14 ноября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что из-за ночного снегопада 11 ноября в столице сформировался снежный покров размером от 1 до 3 сантиметров.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Давление начнет заметно повышаться. Если в пятницу оно прогнозируется в диапазоне 740 миллиметров, то в субботу подрастет на 10–12 миллиметров. Дальше рост продолжится. В следующий понедельник еще на 3–4 миллиметра ртутного столба повысится, но рекордов ждать не стоит.

По словам метеоролога, в субботу и воскресенье возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом значительного снежного покрова в эти выходные не ожидается.

"1–2 сантиметра, так что это не тот снег, который позволяет задумываться о лыжных прогулках или хотя бы об игре в снежки. Это исключено", – говорит Вильфанд.

Говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока еще рано, утверждает метеоролог. По климатическим характеристикам, которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября – 28–30-го числа, добавил Вильфанд.

"Это не прогноз, это факт. Это осредненные за большой промежуток времени даты. Так что для снега на самом деле по климату еще рановато", – поясняет специалист.

Температура воздуха в выходные будет выше нормы, говорит Вильфанд. "В субботу прогнозируется, что ночью в Москве будет +1...+3. По области – от -2 до +3. Днем – +3…+5. Облачно, местами небольшие осадки. В воскресенье чуть-чуть пониже температура, на 2 градуса всего, но тоже теплая. Это выше нормы. Ночью – около 0 градусов в Москве. По области – до -2…-3", – объясняет метеоролог.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Поскольку в субботу и воскресенье ветер будет от 6 до 11 метров в секунду, то выпадающие осадки в виде мокрого снега и дождя будут таять на тротуарах и мостовых, но при сильном ветре будет формироваться гололедица. Поэтому будет скользко. Вот на это нужно обратить внимание.

По прогнозам Вильфанда, заметное понижение температуры начнется уже со следующего понедельника.

"Ночью легкие морозы – до -7. Днем в понедельник тоже температура уже отрицательная. Начиная с понедельника уже будет более солнечная погода, потому что давление будет расти, там антициклон будет управлять погодой в центре европейской части России и в Москве в частности. Температура будет понижаться и дальше, во вторник – до -9", – говорит синоптик.

Ранее в Московском метеобюро сообщили, что ночь на 10 ноября стала самой холодной в столице с начала нынешней осени. Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру -2,8 градуса. Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки -18,4 градуса.

