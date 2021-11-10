Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Температуру -2,8 градуса зафиксировала главная метеостанция Москвы на ВДНХ в ночь на среду, 10 ноября. Об этом со ссылкой на столичное метеобюро сообщает "Интерфакс".

Там отметили, что минувшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени. Данные с метеостанции были получены в 06:00.

"Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала нынешней осени. Предыдущий минимум отмечался 25 октября и составил -2,7 градуса", – говорится в сообщении.

Самым морозным 10 ноября в столице было в 1908 году, тогда столбик термометра опустился до отметки -18,4 градуса, рассказали в метеобюро.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил в разговоре с ТАСС, что эта ночь стала началом наступления климатической зимы в Москве.

В среду, 10 ноября, в Московском регионе ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха в Москве составит от -1 до +1 градуса, по области – от –2 до +3 градусов.

Этот день станет самым холодным на текущей неделе, рассказала ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Она добавила, что на погоду в столичном регионе в среду будет влиять антициклон, поэтому осадков в этот день не ожидается.