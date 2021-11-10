В Гидрометцентре сообщили, что москвичам пока не стоит ожидать снежный покров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В течение этой недели в Москве не сформируется снежный покров, несмотря на прогнозируемые осадки, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, осадков будет мало, а среднесуточная температура в основном будет положительной.

"Накопление снега будет происходить, когда среднесуточная температура будет отрицательной, будет много осадков. Пока что таких условий нет. Где-то припорошит газон, за городом где-то в полях что-то соберется чисто символически", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Синоптик отметила, что существует вероятность формирования временного снежного покрова в Московской области в воскресенье и понедельник, однако это всего лишь вероятность, а не прогноз. Макарова добавила, что в среднем снежный покров в Москве формируется в конце ноября.

Среда, 10 ноября, станет самым холодным днем на текущей неделе в столичном регионе. Об этом Макарова рассказала ранее. В Москве дневная температура составит около 0 градусов, в Подмосковье – от -3 до +2 градусов.