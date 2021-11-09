Синоптики рассказали о фальстарте зимы в Москве

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В среду среднесуточная температура в Москве опустится ниже 0 градусов, однако спустя сутки показатели термометров вернутся к плюсовым значениям. В связи с этим 10 ноября можно считать фальстартом метеорологической зимы, сообщает портал "Метеовести".

Следующая волна холода ожидается в столице в конце текущей недели. Согласно прогнозам, она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня. После этого новая волна тепла компенсирует накопленные морозы, заявляют синоптики.

Ожидается, что неустойчивый характер погоды сохранится как минимум до начала третьей декады ноября. Начало метеорологической зимы в Москве следует ждать лишь в последней пятидневке ноября или в декабре, заключили метеорологи.

Минувшей ночью в столичном регионе выпал снег. На фоне похолодания в Москве скорректировали работу системы отопления. В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов.

