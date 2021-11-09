Синоптики рассказали о фальстарте зимы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В среду среднесуточная температура в Москве опустится ниже 0 градусов, однако спустя сутки показатели термометров вернутся к плюсовым значениям. В связи с этим 10 ноября можно считать фальстартом метеорологической зимы, сообщает портал "Метеовести".
Следующая волна холода ожидается в столице в конце текущей недели. Согласно прогнозам, она будет более продолжительной, но период отрицательных температур продлится лишь три дня. После этого новая волна тепла компенсирует накопленные морозы, заявляют синоптики.
Ожидается, что неустойчивый характер погоды сохранится как минимум до начала третьей декады ноября. Начало метеорологической зимы в Москве следует ждать лишь в последней пятидневке ноября или в декабре, заключили метеорологи.
Минувшей ночью в столичном регионе выпал снег. На фоне похолодания в Москве скорректировали работу системы отопления. В настоящее время температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов.
Телезрители поделились кадрами первого снега в ТиНАО
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: