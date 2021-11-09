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Город

14:37

В Москве увеличили температуру отопления

город ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работа системы столичного отопления скорректирована в соответствии с погодой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сейчас температура теплоносителя в магистральных сетях составляет 87–89 градусов, что соответствует погодным условиям.

Задания на изменение отопления выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Корректировку проводят под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них – 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

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