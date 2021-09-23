Хуснуллин сообщил об объективных проблемах на старте отопительного сезона

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Объективные проблемы имели место во время подготовки регионов РФ к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как передает РИА Новости, проблемы связаны с пандемией коронавируса и накопленными трудностями всей системы. В частности, в прошлом году было решено не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ.

"Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей. Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также обратил внимание на значительный рост стоимости строительных материалов. Это тормозило подготовку регионов к отопительному сезону, объяснил он.

"Труба в прошлом году и в этом году – разница чуть ли не в два раза", – подчеркнул Хуснуллин.

13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Позже по телефону 8 (800) 100-23-29 заработала горячая линия по вопросам включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.