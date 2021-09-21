Коммунальные службы завершили подготовку техники к осенне-зимнему периоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коммунальные службы Москвы завершили подготовку техники к осенне-зимнему периоду. Всего на улицах столицы задействуют 19 тысяч дорожно-уборочных машин, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации.

"Вся техника прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию и полностью готова к работе", – рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что все коммунальные машины в столице оборудованы устройствами ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать их работу в режиме реального времени.

"Большинство городской уборочной техники используется круглый год, перед наступлением холодов переведем ее в зимний режим эксплуатации... На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов", – уточнил Бирюков.

Перед началом сезона расконсервируют технику, которую используют только зимой: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Готовить московские улицы к осенне-зимнему периоду начали еще в августе – все покрытия дорог, парковки, тротуары, дворы и общественные пространства промывают со специальным средством. До наступления холодов процедуру повторят несколько раз.

Ранее в Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период. В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, мощность которых позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.