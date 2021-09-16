Свыше 55 снегосплавных пунктов подготовили в столице к работе в осенне-зимний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве завершилась подготовка снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки", – отметил вице-мэр.
Бирюков отметил, что в ЦАО снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов.
Также заммэра рассказал, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы и конструкции снегосплавных пунктов.
Он отметил, что пробные пуски оборудования, как правило, проходят в середине октября.
Бирюков пояснил, что современные снегосплавы топят снег при помощи тепла сточных вод.
"Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов", – рассказал вице-мэр.
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