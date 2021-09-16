В Москве отопление дали в 90% жилых домов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Отопление дали уже более чем в 90% столичных жилых домов и социальных объектов. Об этом говорится в официальном телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По состоянию на 10:00 16 сентября тепло подается в 90% жилых домов и 95% социальных объектов", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Запуск подачи тепла в радиаторы происходит поэтапно в течение пяти дней. В первую очередь отопление подключают в социальных объектах, жилых домах и офисных зданиях, за ними идут магазины и промышленные предприятия.

13 сентября Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве. В столичном правительстве отметили, что для этого было подготовлено около 74 тысяч объектов, из них 34,1 тысячи жилых домов, 8,8 тысячи социальных объектов, 30,8 тысячи объектов экономики и инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Позже по телефону 8 (800) 100-23-29 заработала горячая линия по вопросам включения отопления. С ее помощью горожане могут сообщить о течи в отопительной системе, отсутствии теплой воды, недостаточном прогреве батарей и других проблемах.

