Синоптик предупредил о новой волне похолодания в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новая волна похолодания с дождями придет в Москву в воскресенье, 19 сентября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он добавил, что дневная температура опустится до +5 градусов.
"В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1–6 градусов", – приводит слова синоптика ТАСС.
Вильфанд отметил, что такая погода сохранится и в понедельник, 20 сентября, а после начнется небольшое потепление и прекратятся осадки.
"Тепла существенного, конечно, не ожидаем. Температура повысится на пару градусов, будет 7–12 градусов", – сказал метеоролог.
На европейской части России до понедельника прогнозируется холодная погода, отклонение от климатической нормы составит 2–5 градусов. Об этом Вильфанд рассказал ранее. По его словам, наиболее заметным похолодание станет на Урале, а также Средней и Нижней Волге.
В Московской области 16–18 сентября ожидаются ночные и утренние заморозки. Об этом ранее предупредили в МЧС. Местами столбики термометров опустятся до -2 градусов, также возможно понижение температуры до -4 градусов.
Москвичей предупредили о холодных ночах
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