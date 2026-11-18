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Житель США Дон Нолан погиб во время пожара в мобильном доме, спасая свою возлюбленную Энджи Уэбб. Об этом сообщает Kiro 7.

Огонь вспыхнул ночью 9 ноября на кухне. Причина возгорания неизвестна. В момент пожара Нолан и Уэбб находились в разных комнатах. Пламя отрезало их друг от друга. Мужчина начал кричать, чтобы разбудить девушку. Он велел ей выбраться на улицу и позвонить по номеру 911.

Ненадолго выбежав из горящего дома, Нолан стучал по стенам, чтобы Уэбб точно проснулась. Затем он вернулся проверить возлюбленную и оказался в ловушке. Выбраться из огня ему не удалось. Уэбб сумела вылезти через окно спальни. Она не пострадала.

Пара снимала дом у Кристи Стюарт, бывшей возлюбленной Нолана. По ее словам, после расставания они остались хорошими друзьями. У Нолана и Стюарт есть 18-летняя дочь. После пожара Стюарт взяла Уэбб жить к себе.

"В моих глазах он умер героем", – заявила Стюарт.

По ее словам, если бы Нолан не вернулся, девушку бы не спасли. Женщина отметила, что их дочь тяжело переживает потерю отца.

Ранее в Арзамасе девятилетний ребенок стал виновником пожара в квартире. Он из-за болезни остался дома один. Мальчик поставил чайник на плиту и ушел в другую комнату. Когда он вернулся на кухню, то увидел огонь и побежал к бабушке, которая живет в этом же доме на первом этаже.

Пенсионерка вызвала пожарных. Пламя уничтожило мебель и вещи на площади 30 квадратных метров, никто не пострадал.

