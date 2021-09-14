Власти Москвы ответили на популярные вопросы о работе системы отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти ответили на популярные вопросы о работе системы отопления. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

Как уточняется, запуск тепла происходит поэтапно, на это требуется до 5 дней. Постепенное включение отопления позволяет избежать сбоев в работе.

Москвичам напомнили, что первыми начнут отапливать объекты соцсферы, после – многоквартирные жилые дома. Последними тепло получают промышленные предприятия, административные и производственные здания.

Сообщается, что в Москве также начала работать горячая линия по вопросам включения отопления. Звонки принимаются по телефону +7 (800) 100-23-29. Информацию можно получить и с помощью голосового помощника Единого диспетчерского центра по телефону 8 (495) 539-53-53, и в своей управляющей компании. Контакты можно найти на сайте "Дома Москвы".

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале отопительного сезона в Москве с 13 сентября. По его словам, в течение пяти дней весь жилой сектор города будет обеспечен теплом. Также мэр города отметил готовность системы отопления к началу нового сезона.

